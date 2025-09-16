PJ detém 64 suspeitos por burlas a idosos suecos

A Polícia Judiciária (PJ), deteve 64 suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional, que se dedicava à prática de criminalidade informática, burlas qualificadas e branqueamento de capitais, através do modus operandi conhecido como “Phishing”, com prejuízos que ascendem a cerca de 14 milhões de euros.A operação foi realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), que conduziu 73 buscas domiciliárias em todo o país.Segundo o comunicado da PJ, esta operação foi coordenada com a polícia sueca, contando com colaboração da Europol e Eurojust, que se deslocaram e acompanharam as diligências em Portugal. Por sua vez, as autoridades suecas também realizaram diligências naquele país. De acordo com a PJ, "o esquema criminoso consistia na angariação de vítimas, todas de nacionalidade sueca, na generalidade com idades superiores a 65 anos, que, através de vários esquemas eram convencidas a fornecer os códigos de acesso às contas bancárias, com a posterior transferência não autorizada de fundos, para contas bancárias em Portugal e outros países e subsequente dissipação destes valores". A investigação confirmou que "o núcleo principal do grupo criminoso, que atuava e residia em Portugal, é de nacionalidade sueca, os quais, além das burlas informática praticadas, angariaram largas dezenas de “money mules” que abriam ou cediam as suas contas bancárias para ocultar e dissipar os montantes ilicitamente obtidas, contribuindo, assim, para o branqueamento de capitais".Segundo ainda o comunicado, durante as buscas foi efetuada a apreensão de diverso material de natureza informática e outra documentação que corroboram os indícios dos crimes praticados, bem como outros bens provenientes dos ganhos ilícitos, nomeadamente, viaturas de alta cilindrada, joias e relógios valiosos. Os detidos irão ser presentes, hoje, ao Ministério Público para primeiro interrogatório de arguidos detidos. O inquérito é titulado pelo DIAP de Lisboa.