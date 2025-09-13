Pais de menino alemão feridos no acidente do Elevador da Glória já tiveram alta

Os pais do menino alemão que ficaram feridos no acidente do Elevador da Glória já tiveram alta. A progenitora estava internada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, e foi transferida ao final da tarde de sexta-feira para a Alemanha, disse à Lusa este sábado uma fonte oficial da instituição. Também o marido, que chegou a ser dado como morto, foi na sexta-feira “transferido para uma unidade de saúde no seu país de origem”, encontrando-se em “situação clínica estabilizada”, depois de ter estado internado, desde o acidente, nos cuidados intensivos da ULS São José. São os pais de um menino de três anos que também seguia no elevador.Do total de oito feridos que o Hospital de Santa Maria recebeu no dia do acidente com o elevador, apenas se mantém "uma senhora nos cuidados intensivos, mas estável e com evolução favorável", disse à Lusa a mesma fonte. No Hospital de São José continua internada uma pessoa que também ficou ferida no acidente que aconteceu no dia 3 de setembro, que se encontra em situação estável.No Hospital São Francisco Xavier continuam duas pessoas em cuidados intensivos, uma mulher sul-coreana e uma jovem portuguesa que entrou em estado crítico, enquanto outra mulher ferida já transitou para a enfermaria. Assim, permanecem três pessoas nos cuidados intensivos, mas com expetativa das unidades de saúde de que não se adicionem mais vítimas mortais.O elevador da Glória, sob gestão da Carris (sob a tutela do município), descarrilou no dia 3 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos. As 16 vítimas mortais foram entretanto todas identificadas. “As vítimas mortais, oito mulheres e oito homens, tinham idades compreendidas entre os 36 e os 82 anos”, indicou a Procuradoria-Geral da República, apontando a nacionalidade das vítimas: cinco portuguesas (quatro eram funcionários da Santa Casa que usavam diariamente o elevador), três do Reino Unido, duas da Coreia do Sul, duas canadianas (uma das quais com dupla nacionalidade canadiana e marroquina), uma suíça, uma francesa, uma ucraniana e uma norte-americana.