Operação Marquês. "Nunca senti qualquer influência de natureza política", garante ex-CEO de Vale do Lobo

Os responsáveis conseguiram vender um lote de Vale do Lobo por 4,5 milhões de euros, sem uma casa construída mas com autorização para o novo proprietário construir. "Foi o melhor negócio de Vale do Lobo de sempre" e vai mais longe "eu diria que foi o melhor negócio de sempre [de venda de um lote] em Portugal""Foi sempre dito que não havia qualquer hipótese de haver dinheiro de fora", pelo que diz que "é falso" que tal tenha acontecido, a respeito da acusação nesse sentido Diogo Gaspar Ferreira quer abordar "a base de sustentação da acusação do Ministério Público" nesta matéria, o que fica adiado para depois de almoço. A juíza Susana Seca anunciou uma pausa que deverá durar até às 14 horas.