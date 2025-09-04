Gabinete que investiga acidentes ferroviários tem dois peritos. Um é o próprio diretor. Conheça o engenheiro

Licenciado em Engenharia Civil, ramo Estruturas, pelo Instituto Superior Técnico (IST) com uma pós-graduação em Engenharia Ferroviária pela Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa, o diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) está neste cargo desde que esta estrutura foi criada em 2017 e será mesmo o único especialista disponível para investigar o acidente do elevador da Glória. Fontes do setor ferroviário explicaram à Lusa que, desde agosto de 2023, que o GPIAAF apenas dispõe de um investigador para este setor, e que, desde março deste ano, que o organismo aguarda que o processo de admissão de um segundo investigador tenha autorização por parte do ministério das Finanças. Neste momento, além de Nelson Oliveira, existe outro investigador com esta especialidade.Na conferência de imprensa realizada esta tarde na PJ, Nelson Oliveira confirmou a situação.O GPIAAF resultou da fusão entre o Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários (GISAF) com o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (nascido em 1999)."Em países europeus, como a Áustria, a Bulgária, a Croácia, o Luxemburgo, a Noruega e a Suécia, os organismos responsáveis pela prevenção e investigação de incidentes e acidentes, têm atribuições concentradas na área da aeronáutica e na área ferroviária, contribuindo, assim, para uma visão integrada na área da investigação de incidentes e acidentes nestes modos de transportes, potenciando o aproveitamento de sinergias e a partilha de competências", justificou o então Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.Nelson Oliveira, 52 anos, foi designado diretor interino do GPIAAF na sua criação em 2017 e só passados seis anos viu a sua nomeação ficar definitiva, já em 2023, em despacho assinado pelo então ministro das Infraestruturas. João Galamba.O seu curriculum é extenso:- No Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários (GISAF): desde outubro de 2013, diretor do Gabinete, desenvolvendo o processo de operacionalização do organismo que se encontrava inoperante desde 2011;- Membro de diversos grupos de trabalho no âmbito da Agência Ferroviária Europeia;- De março de 2016 a março de 2017, presidente da Rede Europeia de Organismos Nacionais de Investigação de Acidentes Ferroviários;- Fevereiro de 2017, perito convidado pela República da Irlanda para júri de procedimento de recrutamento de investigador sénior de acidentes;- No Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P. (IPTM), e instituições suas antecessoras:- De dezembro de 2010 a outubro de 2013, chefe do Departamento de Infraestruturas da Direção de Serviços de Infraestruturas e Ambiente;- De maio a dezembro de 2010, chefe do Departamento de Infraestruturas da Direção de Serviços de Infraestruturas e Ambiente, em regime de substituição;- De 2005 a maio de 2010, coordenador de infraestruturas para o acompanhamento interno da conceção-construção do Sistema de Controlo de Tráfego Marítimo (VTS);- De 2003 a 2005, coordenador de processos de concurso de todas as contratações de prestações de serviços e empreitadas realizadas pela Direção de Projetos e Gestão de Obras Portuárias do IPTM;- Admissão em 2001 como técnico superior do Departamento de Projetos do Instituto Marítimo-Portuário, posteriormente Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. .