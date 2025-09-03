Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mobiliário da nova residência do Instituto Politécnico de Beja é fornecido pela Ikea.
Mobiliário da nova residência do Instituto Politécnico de Beja é fornecido pela Ikea.
Nova residência universitária de Beja, quase a ser entregue, vai "compensar os custos da interioridade"

É o primeiro alojamento estudantil construído com recursos do PRR a ser entregue, com 503 camas. Expetativa é de que seja fator de atração para o politécnico, que ficou com 56% de vagas por preencher.
Caroline Ribeiro
