Ana Paula Martins, ministra da SaúdeTIAGO PETINGA/LUSA
Ministra garante que maternidade de Vila Franca de Xira não vai encerrar

Em resposta aos receios dos autarcas da região, Ana Paula Martins esclarece o futuro da unidade hospitalar, mas reconhece os desafios na gestão das urgências de obstetrícia.
Ricardo Simões Ferreira
Perante a crescente preocupação dos autarcas dos cinco municípios servidos pelo Hospital de Vila Franca de Xira sobre o possível encerramento da maternidade local, a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, veio esta segunda-feira (8), a público garantir a sua continuidade.

Durante a inauguração do Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira, a governante foi clara na sua posição. "Não vamos fechar a maternidade. Estamos sim a estudar a rede de referenciação das urgências para garantir a segurança às grávidas e aos bebés", disse, citada pela Lusa.

Ana Paula Martins reconheceu, no entanto, as dificuldades que afetam a região de Lisboa e Vale do Tejo, apontando para a carência de médicos. Segundo a governante, será inevitável "certamente de partilhar recursos", uma vez que os encerramentos contínuos de serviços de urgência, particularmente na obstetrícia, são uma realidade. Algo que "não nos descansa". Sublinhou ainda que a "linha vermelha é a segurança da grávida e do bebé".

As declarações foram bem recebidas pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. Era "a palavra que estávamos à espera", disse.

Ainda assim, o autarca lembrou que a luta pela reabertura das urgências obstétricas e pediátricas durante a noite e ao fim de semana continua, devendo este ser este um tema a discutir "em breve" com a ministra.

