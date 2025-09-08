Ministra garante que maternidade de Vila Franca de Xira não vai encerrar

Perante a crescente preocupação dos autarcas dos cinco municípios servidos pelo Hospital de Vila Franca de Xira sobre o possível encerramento da maternidade local, a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, veio esta segunda-feira (8), a público garantir a sua continuidade.Durante a inauguração do Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira, a governante foi clara na sua posição. "Não vamos fechar a maternidade. Estamos sim a estudar a rede de referenciação das urgências para garantir a segurança às grávidas e aos bebés", disse, citada pela Lusa.Ana Paula Martins reconheceu, no entanto, as dificuldades que afetam a região de Lisboa e Vale do Tejo, apontando para a carência de médicos. Segundo a governante, será inevitável "certamente de partilhar recursos", uma vez que os encerramentos contínuos de serviços de urgência, particularmente na obstetrícia, são uma realidade. Algo que "não nos descansa". Sublinhou ainda que a "linha vermelha é a segurança da grávida e do bebé".As declarações foram bem recebidas pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. Era "a palavra que estávamos à espera", disse. Ainda assim, o autarca lembrou que a luta pela reabertura das urgências obstétricas e pediátricas durante a noite e ao fim de semana continua, devendo este ser este um tema a discutir "em breve" com a ministra.