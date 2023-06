Militar do Curso de Comandos em coma induzido no Sta. Maria

Um militar que estava a realizar uma prova de marcha-corrida no Curso de Comandos está em coma induzido nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria.

A 12 de junho, quando estava a um quilómetro do final da prova de 15 km, com uma carga de cinco quilos, o militar foi assistido no local pela equipa médica militar, tendo sido acionado o INEM, que o transportou para a unidade hospital. Foi diagnosticado um golpe de calor, com riscos inerentes de falência de órgãos.

"A situação neurológica aconselhou a ser induzido o coma, situação em que se mantém", pode ler-se numa nota enviada esta terça-feira às redações.

O incidente levou a que o 139.º Curso de Comandos fosse interrompido até à conclusão da avaliação clínica de todos os instruendos, tendo ainda sido iniciado um processo de averiguações. Entretanto o curso foi retomado, tendo-se realizado a avalição de marcha-corrida no dia 16, para a distância de 20 km e com carga de 10kg, "não se tendo registado quaisquer alterações fora dos padrões definidos".

O Curso de Comandos está na 11.ª semana de um total de 17, conta com 22 instruendos em formação de um total inicial de 52 formandos.

Durante as primeiras 10 semanas foram realizadas diferentes provas de marcha-corrida, com distâncias de 5, 10 e 15 quilómetros com cargas de 5 e 10 quilos.