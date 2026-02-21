Menino de dois anos morre depois de ter sido transplantado com coração danificado

Um menino de dois anos morreu este sábado, 21 de fevereiro, no Hospital Monaldi, em Nápoles, Itália, depois de ter ficado em estado crítico vários dias na sequência de um transplante de coração. O caso chocou a sociedade italiana, uma vez o coração, que recebido pelo menino Domenico a 23 de dezembro, ficou danificado durante a viagem de oito horas entre Bolzano e Nápoles devido ao facto de o transporte não ter sido feito de forma adequada.A criança estava há dois meses ligada a uma ECMO (máquina que substitui temporariamente o coração), tendo nos últimos dias tinha crescido a esperança de a criança receber outro coração de outro dador, mas acabou por não resistir devido a complicações do seu estado de saúde.Os pais da criança já apresentaram queixa às autoridades italianas, tendo o Ministério Público confirmado que o órgão não foi conservado da forma como recomendam as normas clínicas.O caso está sob investigação, sendo que os seis médicos que estavam envolvidos neste transplante são neste momento considerados suspeitos.