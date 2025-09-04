Mais de 250 mortos nas estradas portuguesas até agosto

O mês de agosto começou com uma notícia trágica. Uma família de cinco pessoas, emigrantes em Inglaterra, morreram num acidente de trânsito em Castro Verde. Assim como tantos outros portugueses pelo mundo, vinham passar o mês de agosto em Portugal com familiares e amigos, mas perderam a vida na estrada. Este mesmo acidente ainda matou o condutor do outro veículo, o que elevou para seis o total de pessoas que perderam a vida nesta colisão. Já na tarde do dia 24 agosto, um outro acidente matou cinco pessoas. Entre as vítimas, estava um jovem de 21 anos, Gonçalo Oliveira, líder da JSD de Lagoa, no Algarve. As cinco vítimas tinham idades entre 17 e 73 anos. Todas as mortes em acidentes de trânsito no mês passado nas estradas portuguesas somam mais de dez vítimas fatais. De acordo com um balanço da campanha Taxa Zero Volante, desenvolvida pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), se comparado com o mesmo período do ano passado, aconteceram menos acidentes, porém com mais vítimas fatais.Já no total do ano até agora, de acordo com dados da enviados ao DN pela GNR, foram registados 241 mortos até 31 de julho - se somadas as mortes de agosto, são mais de 250 óbitos nas estradas. Já em 2024, o total foi de 398. No mesmo período, de 1 de janeiro até 31 de julho, além das vítimas fatais, o total de feridos foi de 1.142 em casos graves e 15.222 menos graves. Igualmente, durante o ano passado, foram registados 1.950 feridos graves 26.079 leves. Em relação ao total de acidentes, em 2024 aconteceram 86.933 casos, enquanto até 31 de julho a GNR já registou 51.225. Os automóveis lideram, seguidos por motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos.Em agosto, a PSP e a GNR realizaram entre os dias 19 a 25 uma campanha que teve como foco a conscientização dos condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool. De acordo com as autoridades, “com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica” e “a relação entre o que se bebe e a taxa de álcool no sangue depende de vários fatores: idade, género, peso, altura, metabolismo, os alimentos ingeridos e há quanto tempo se ingeriram. daí que seja importante a taxa zero ao volante”.Neste período de fiscalização, do total de 6.108.815 de veículos fiscalizados, registaram-se 24.940 infrações rodoviárias, das quais 662 referentes à condução sob o efeito do álcool. Até o final do ano, serão realizadas mais três campanhas, uma em cada mês, com ações de sensibilização e de fiscalização. Além das ações focadas na conscientização para a condução sob efeito de álcool, o excesso de velocidade ao volante é outra preocupação das autoridades. Relativamente ao controlo de velocidade, durante o ano de 2024, a GNR controlou 13 151 582 veículos e registou 9 644 em excesso de velocidade.Já a PSP, no âmbito da campanha Polícia Sempre Presente - “Verão Seguro 2025 - Prevenção e Segurança Rodoviária - Fim de férias e regresso a casa”, realizou uma ação no dia 31 de agosto para, como o próprio nome diz, garantir a segurança no regresso a casa após as férias de verão. Neste dia não registou nenhuma vítima mortal na sua área de ação, mas teve de acorrer a 121 acidentes, dos quais resultaram 43 feridos, dos quais dois feridos graves e 41 feridos de menor gravidade. Por outro lado, os agentes da PSP efetuaram 53 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 40 por condução de veículo em estado de embriaguez e 13 por falta de habilitação legal para conduzir. Nas contraordenações, foram detidas nove pessoas por condução sob efeito de álcool. De acordo com a PSP, “atualmente, o fator humano do comportamento é reconhecido como a condição mais relevante para a ocorrência da maioria dos acidentes de viação, seja por infração e/ou desrespeito pelas regras e sinais de trânsito, seja perante um acontecimento inesperado”. amanda.lima@dn.pt.MAI vai reorganizar unidade de trânsito da GNR para reduzir sinistralidade.“Reduzir a frequência e a severidade dos acidentes, levará a um reflexo no preço para os consumidores”