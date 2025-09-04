Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Já no total do ano até agora, de acordo com dados da enviados ao DN pela GNR, foram registados 241 mortos até 31 de julho.
Sociedade

Mais de 250 mortos nas estradas portuguesas até agosto

No ano passado a GNR registou 86.933 acidentes. Já nos primeiros sete meses de 2025 a Guarda Nacional Republicana sinalizou 51.225 sinistros.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
