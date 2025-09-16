Máximas até 37º C. Sete distritos sob aviso amarelo por causa do calor

Sete distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido ao tempo quente, que estará em vigor até ao final da tarde de quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Em Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre, o aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima" entra em vigor às 09:00 de terça-feira e termina às 18:00 de quinta-feira.Já em Bragança e Vila Real, o aviso amarelo começa às 09:00 de quarta-feira e vigora até às 18:00 de quinta-feira.O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa sul da ilha da Madeira entre as 09:00 de terça-feira e as 21:00 de quarta-feira por causa do tempo quente.. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.."Extremamente quente e seco". Portugal regista em 2025 verão mais quente dos últimos 94 anos.17 concelhos de quatro distritos em perigo máximo de incêndioDezassete concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai agravar-se a partir de quarta-feira e pelo menos até ao fim de semana devido à previsão de tempo quente. Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.Por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Bragança, Guarda, Évora, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre sob aviso amarelo a partir das 09:00 desta terça-feira e até às 18:00 de quinta-feira.Também a costa sul da ilha da Madeira vai estar sob aviso amarelo entre as 09:00 desta terça-feira e as 18:00 de quinta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco e pequena subida da temperatura máxima, em especial nas regiões norte e centro.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 09 graus Celsius (em Braga) e os 21 (em Faro) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 37 (em Évora e Beja).Para o arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu pouco nublado, vento fraco a moderado e pequena subida da temperatura máxima, em especial nas terras altas.As temperaturas vão oscilar entre os 21 e os 28 graus no Funchal e os 21 e os 25 no Porto Santo.