Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dia Mundial da Prevenção do Suicídio assinalado esta quarta-feira.
Dia Mundial da Prevenção do Suicídio assinalado esta quarta-feira.
Sociedade

Linha de apoio à prevenção do suicídio entrou em funcionamento e tem o número 1411

Dia Mundial é assinalado pela Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, com anúncio de uma nova linha. SOS Voz Amiga faz jornada contínua de 48 horas, porque este problema "não tem horas".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A nova linha telefónica para a prevenção do suicídio entrou em funcionamento nesta quarta-feira, dia 10 setembro, mas ainda sem coordenação clínica, admitiu a própria secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, na sessão de apresentação, referindo que não podia ainda "anunciar nenhum nome".

A linha telefónica funciona através do número 1411 e tem como objetivo o apoio à prevenção de situações deste tipo.

A governante anunciou ainda que já está a ser desenhada uma campanha de divulgação do novo serviço.

Neste mesmo dia, a linha SOS Voz Amiga, que apoia pessoas em risco de suicídio, iniciou uma jornada de 48 horas de atendimento contínuo, um esforço dos voluntários para assinalar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.

Num balanço à agência Lusa das primeiras horas da jornada, o presidente da Associação Voz Amiga, Francisco Paulino, disse que, entre a meia-noite e as 08:00, houve três chamadas. “[Este número] diz-nos que o sofrimento não tem hora”, disse o presidente da associação responsável pela linha, alertando que este número acontece numa altura em que a jornada de 48 horas ainda não teve divulgação no ‘media’.

A SOS Voz Amiga é uma linha de apoio emocional que visa ajudar pessoas em situações de sofrimento causadas pela solidão, ansiedade, depressão ou em risco de suicídio e funciona diariamente das 15:30 às 00:30 (213544545, 912802669, 963524660 e 930712500).

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt