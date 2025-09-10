Linha de apoio à prevenção do suicídio entrou em funcionamento e tem o número 1411

A nova linha telefónica para a prevenção do suicídio entrou em funcionamento nesta quarta-feira, dia 10 setembro, mas ainda sem coordenação clínica, admitiu a própria secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, na sessão de apresentação, referindo que não podia ainda "anunciar nenhum nome".A linha telefónica funciona através do número 1411 e tem como objetivo o apoio à prevenção de situações deste tipo. A governante anunciou ainda que já está a ser desenhada uma campanha de divulgação do novo serviço.Neste mesmo dia, a linha SOS Voz Amiga, que apoia pessoas em risco de suicídio, iniciou uma jornada de 48 horas de atendimento contínuo, um esforço dos voluntários para assinalar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.Num balanço à agência Lusa das primeiras horas da jornada, o presidente da Associação Voz Amiga, Francisco Paulino, disse que, entre a meia-noite e as 08:00, houve três chamadas. “[Este número] diz-nos que o sofrimento não tem hora”, disse o presidente da associação responsável pela linha, alertando que este número acontece numa altura em que a jornada de 48 horas ainda não teve divulgação no ‘media’.A SOS Voz Amiga é uma linha de apoio emocional que visa ajudar pessoas em situações de sofrimento causadas pela solidão, ansiedade, depressão ou em risco de suicídio e funciona diariamente das 15:30 às 00:30 (213544545, 912802669, 963524660 e 930712500).