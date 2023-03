Lar de idosos da Lourinhã vai encerrar

O lar de idosos da Lourinhã suspeito de maus-tratos vai encerrar por indicação da Segurança Social, avança a SIC Notícias.

Os familiares dos utentes serão avisados ainda esta quarta-feira do fecho da instituição.

O encerramento vai decorrer de forma faseada, para que todos os utentes sejam realojados.

No entanto, várias famílias já retiraram, por iniciativa própria, os idosos do lar.

Uma reportagem da SIC denunciou no domingo à noite maus-tratos a idosos do lar Delicado Raminho, na Lourinhã, no distrito de Lisboa.

De acordo com uma ex-funcionária, em causa estão o uso das mesmas luvas para o manuseamento de vários utentes, a existência de feridas por tratar, alimentação pobre e feita com restos de dias anteriores e falta de água quente para banhos aos utentes.

Segundo a informação divulgada, o Delicado Raminho é um lar privado, tem licença de funcionamento e pode receber até 78 utentes, tendo neste momento cerca de 60. Cada um paga, em média, 1.500 euros por mês.

O Ministério Público revelou esta terça-feira que instaurou um inquérito ao lar de idosos da Lourinhã por suspeitas de maus-tratos.