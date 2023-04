Mulher de 19 anos morta à facada em Albufeira

Uma mulher, de 19 anos, morreu vítima de uma "agressão com arma branca", na madrugada deste domingo, em Albufeira, de acordo com o JN, que cita uma fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve. O óbito foi declarado no local.

O mesmo jornal avança que os serviços de socorro foram alertados às 6:31 deste domingo para uma agressão com arma branca na rua Vitória, uma zona de bares em Areias de São João, Albufeira.

A GNR mobilizou três viaturas e 12 operacionais para o local do crime e os Bombeiros de Albufeira deslocaram uma ambulância e dois operacionais. Já o INEM enviou uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.