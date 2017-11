Pub

Quase 30 mil pessoas vítimas de violência doméstica, na maioria mulheres, foram apoiadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), entre 2013 e 2016, segundo dados hoje divulgados.

Em 2013, foram apoiadas 7271 vítimas, em 2014, 7238, em 2015, 7878, número que baixou para os 7232 no ano passado, precisam as estatísticas da APAV divulgadas a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala no sábado.

No total, neste período, a associação desenvolveu 29 619 processos de apoio a vítimas de violência doméstica, que se traduziram em 71 098 factos criminosos.

Em média, a APAV ajudou 20 vítimas de violência doméstica por dia. Do total das pessoas apoiadas, 25 341 eram mulheres (85,5%) e 4128 homens (13,9%). Em 150 casos não é especificado o sexo das vítimas (0,51%).

Segundo as "Estatísticas APAV - Vítimas de Violência Doméstica 2013-2016", a grande maioria dos casos (95,4%) foram atos criminais, como maus-tratos psíquicos (38,1%), físicos (26,5%%) e ameaças ou coação (17,3%).

A APAV apoiou ainda 120 casos de abuso sexual de crianças, 37 de abuso sexual de menor dependente e 13 de abuso sexual de "pessoa incapaz de resistência" e registou 16 homicídios.

Foram ainda relatados à associação 210 casos de violação, 82 de "subtração de menor" e 197 de coação sexual.

A maior parte das vítimas (40%) tinha idades entre os 26 e os 55 anos, eram sobretudo casadas (34,3%) e viviam numa família nuclear com filhos (42,8%).

Os dados mostram também que 3,8% das vítimas (1670) eram menores de 10 anos e 3,7% (1396) tinham entre 11 e 17 anos.

As "Estatísticas APAV - Vítimas de Violência Doméstica 2013-2016" indicam ainda que o número de agressores ultrapassou o número de vítimas (29 619), ascendendo aos 30 312.

Em mais de 85% das situações, o autor do crime é homem, com idades entre os 26 e os 55 anos, e é casado.

Analisando a relação da vítima com o autor/a do crime, a APAV concluiu que em 34,2% das situações era o marido ou a mulher, em 15,6% dos casos era o companheiro/a, em 12,5% o filho/a, em 9,2% o ex-companheiro/a e em 8,8% o pai ou a mãe.

"Tendo em conta o tipo de problemáticas existentes, prevalece o tipo de vitimação continuada, em cerca de 80% das situações, com uma duração média entre os dois e os seis anos (17,7%)", refere o relatório da APAV. Mas há casos em que a relação de vitimação durava há mais de 40 anos (231 pessoas) e entre 26 e 40 anos (978 pessoas).

A residência comum foi o local onde ocorreu a maior parte dos crimes (65%), seguida da casa da vítima (12,9%), da via pública (8,3%), da casa do agressor (4,6%) e do local do trabalho (2,4%),

As denúncias registadas ficam-se nos 39,4% face ao total dos autores dos crimes assinalados, adianta a APAV.

A APAV salienta que "o fenómeno da violência doméstica contra as mulheres abrange vítimas de todas as condições e estratos sociais e económicos", sendo também os seus agressores de "diferentes condições e estratos sociais e económicos".

As vítimas são apoiadas por técnicos da APAV na rede nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima, nas Casas de Abrigo e Unidade de Apoio à Vítima Migrante.

Campanha #NemMais1MinutodeSilêncio

O governo vai também assinalar o Dia Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres. Lançando hoje a campanha #NemMais1MinutodeSilêncio. Uma ação que vai ter lugar no jogo de abertura da 12.ª Jornada da Liga Portuguesa de Futebol, entre o Belenenses e o Desportivo de Chaves.

A campanha vai ser lançada pela secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro. Cada jogo desta jornada vai começar com um minuto de silêncio como alerta simbólico para a não tolerância da violência contra as mulheres.

Este ano, já morreram 18 mulheres vítimas de violência doméstica e outras 23 foram alvo de tentativas de homicídio. Ainda assim, este é o terceiro ano de diminuição destes números.