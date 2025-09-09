INMLCF confirmou ao MP identidade de todas as vítimas do descarrilamento do elevador da Glória

O Ministério Público (MP) anunciou esta terça-feira, 9 de setembro, que o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) lhe confirmou a identidade de todas as 16 vítimas mortais do descarrilamento do elevador da Glória."As vítimas mortais, oito mulheres e oito homens, tinham idades compreendidas entre os 36 e os 82 anos. Cinco eram portuguesas, três do Reino Unido, duas da Coreia do Sul, duas canadianas (uma das quais com dupla nacionalidade canadiana e marroquina), uma suíça, uma francesa, uma ucraniana e uma norte-americana", refere uma nota enviada às redações.Esta informação, sendo relevante para o inquérito instaurado pelo MP, encontra-se junta ao mesmo.."Indignação". Costa e outros antigos ministros de Guterres acusam Moedas de falsidades sobre Jorge Coelho\n. "No âmbito desse inquérito foi já recolhida extensa prova documental e material, tendo também sido iniciada a inquirição de testemunhas", adianta o comunicado.O inquérito está a ser dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa, sob segredo de justiça, e prossegue com as competentes e adequadas perícias técnicas..Elevador da Glória. Descarrilamento de 2018 sem investigação independente. O elevador da Glória, gerido pela Carris, liga a Praça dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.O elevador descarrilou na quarta-feira, provocando 16 mortos, identificados pela Polícia Judiciária e pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Segundo as autoridades, registaram-se ainda 22 feridos..Reunião na CML: Câmara de Lisboa aprova apoios e portal da transparência.Elevador da Glória. PSD/CDS-PP quer evitar “agenda mediática que apenas procura encontrar culpados”