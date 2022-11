Infarmed suspende comercialização dos produtos cosméticos Manubela

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) informou esta segunda-feira a "suspensão imediata da comercialização e retirada do mercado nacional de todos os produtos cosméticos da marca Manubela".

Em nota publicada hoje no site, o Infarmed refere que no âmbito de uma ação de fiscalização constatou a existência no mercado nacional de produtos cosméticos da marca Manubela, da empresa Manubela Beauty Store Unipessoal, Lda, que "não cumpriam com vários requisitos".

A empresa informou que "já iniciou a adoção de medidas necessárias para a correção das não conformidades verificadas". Ainda assim, "os produtos cosméticos da marca Manubela não devem ser colocados no mercado, comercializados ou utilizados", lê-se no comunicado do Infarmed.

Desde forma, a Autoridade Nacional do Medicamento determina que "as entidades que disponham destes produtos não os devem disponibilizar" e os "consumidores que possuam estes produtos não os devem utilizar."

O Infarmed aconselha a quem deseja ter informações adicionais para contactar diretamente a empresa responsável pela marca.

De acordo com a CNN Portugal, a empresária Anabela Pereira, que detém a marca de cosmética Manubela, reagiu ao anúncio da suspensão no Instagram ao garantir que não está em causa uma questão de segurança ou de qualidade dos produtos.

Ainda segundo o canal de notícias, a empresária referiu na rede social que "a coisa menos boa que aconteceu foi em julho", altura em que recebeu uma denúncia sobre um produto que foi, entretanto, retirado do mercado. Por ter um determinado ingrediente, o produto em causa tinha de ser retirado do mercado, na sequência de uma circular europeia de março. "É uma questão de papéis e uma questão de dias", declarou.