Incêndio em prédio de habitação na Avenida de Roma

Um incêndio deflagrou no início desta madrugada no rés-do-chão de um prédio de habitação na Avenida de Roma, em Lisboa.

Segundo a SIC Notícias, pessoas ficaram presas no interior do prédio, em dificuldades para sair por o fogo ser no piso inferior -- na realidade um sobre-loja.

O incêndio teve início cerca da meia noite. Cerca de 20 bombeiros estão no local.

Alguns dos moradores dos pisos superiores foram retirados com o auxílio de uma autoescada.

O fogo foi dado como extinto em menos de uma hora.