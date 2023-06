Incêndio em apartamento obriga a evacuar prédio na Maia

Um prédio em Gemunde, na Maia, no distrito do Porto, foi hoje evacuado na sequência de um incêndio que deflagrou num apartamento do 3.º andar, revelaram fontes da proteção civil.

O alerta foi dado às 08:10 para um incêndio na Rua do Bairro.

À Lusa, cerca das 09:30, fonte dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia disse que o incêndio continuava ativo.

Já fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou que os operacionais no terreno se encontravam a "enfrentar dificuldades técnicas para entrar na habitação".

Não foi possível especificar quantas pessoas foram retiradas do prédio.

O fogo terá tido início no apartamento de um homem de 30 anos.

No local, pelas 09:30, encontravam-se 25 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Maia, Pedrouços e São Mamede de Infesta, bem como um veículo de emergência do Hospital Pedro Hispano (Matosinhos) e duas viaturas da GNR.

A Proteção Civil da Maia está a acompanhar a situação.