Incêndio em Montalegre com duas frentes lavra em zona de mato

Um incêndio no concelho de Montalegre que deflagrou pela 01:20, está a lavrar numa zona de mato, com duas frentes ativas, uma das quais em direção a Espanha, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.O combate às chamas envolve 13 meios terrestres e cinco aéreos, estando presentes no terreno 58 operacionais.Uma das frentes lavra em direção a Espanha e a outra encontra-se em território nacional."Não temos conhecimento de habitações ou infraestruturas em risco", afirmou a fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), segundo a qual este é, neste momento, o único incêndio ativo no país.