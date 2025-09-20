Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Incêndio em Montalegre com duas frentes lavra em zona de mato

O combate às chamas envolve 13 meios terrestres e cinco aéreos, estando presentes no terreno 58 operacionais.
Um incêndio no concelho de Montalegre que deflagrou pela 01:20, está a lavrar numa zona de mato, com duas frentes ativas, uma das quais em direção a Espanha, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O combate às chamas envolve 13 meios terrestres e cinco aéreos, estando presentes no terreno 58 operacionais.

Uma das frentes lavra em direção a Espanha e a outra encontra-se em território nacional.

“Não temos conhecimento de habitações ou infraestruturas em risco”, afirmou a fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), segundo a qual este é, neste momento, o único incêndio ativo no país.

Presidente da República promulga diploma sobre apoios às vítimas dos incêndios
