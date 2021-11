Hostel evacuado no Bairro Alto após ameaça "não confirmada" de bomba

Hostel Hub está situado na rua do Século, em Lisboa

Um hostel teve de ser evacuado na noite de segunda-feira na sequência de uma ameaça de bomba, na rua do Século, no Bairro Alto, em Lisboa, confirmou à Lusa o Comando Metropolitano da PSP (Cometlis).

De acordo com o Cometlis, tratou-se de uma "ameaça de bomba não confirmada".

"As pessoas foram retiradas por indicação do proprietário do hostel. Quando chegámos ao local já estavam a meio da evacuação", disse fonte da PSP, sem conseguir precisar o número de hóspedes retirados.

À Lusa, o Cometlis explicou ainda que a rua do Século esteve cortada durante um período curto de tempo.

"Quando foi a questão da evacuação nós auxiliámos e depois tivemos de cortar [a rua] até apurarmos efetivamente se havia ameaças ou perigo", frisou.

De acordo com a SIC Notícias, trata-se do hostel Hub e o alerta para a ameaça de bomba, que veio a verificar-se falsa, foi dado pelo proprietário do espaço às 22:00 de segunda-feira.