Homem detido em Paredes após esfaquear ex-mulher e filha

Um homem de 70 anos foi detido esta segunda-feira após esfaquear a ex-mulher, de 71, e a filha, de 46, que ficaram em estado grave, em Bitarães, concelho de Paredes, revelou fonte da GNR do Porto.

O alerta foi dado pelas 09:00, tendo as vítimas sido transportadas pelos Bombeiros de Paredes para o Hospital de Penafiel, no distrito do Porto, acrescentou a fonte.

O agressor foi detido no local, disse ainda a fonte.

A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.