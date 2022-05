Homem desaparecido no rio Douro na Afurada em Gaia

Um homem "com cerca de 65 anos" foi esta quarta-feira dado como desaparecido depois de "alegadamente" ter caído ao rio Douro, tendo sido iniciadas buscas na zona da Afurada, em Vila Nova de Gaia, informou a Autoridade Marítima Nacional.

As buscas, que já incluem meios da Força Aérea Portuguesa, tiveram início na manhã desta quarta-feira depois do alerta para o desaparecimento ter sido dado cerca das 08:30, refere comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o homem "com cerca de 65 anos", encontra-se desaparecido depois de ter "alegadamente" caído ao rio Douro enquanto pescava na sua embarcação na zona de São Pedro da Afurada, no concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

O alerta foi dado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) e as buscas iniciadas "de imediato" por elementos da Estação Salva-vidas da Foz do Douro no Porto, elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro e dos Bombeiros Sapadores e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia.

Os meios incluem uma aeronave da Força Aérea Portuguesa e "foi empenhado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima para prestar apoio aos familiares da vítima", acrescenta a autoridade.