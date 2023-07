Homem de 26 anos morre em despiste de automóvel em Grândola

Um homem de 26 anos morreu esta quinta-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia numa estrada municipal do concelho de Grândola, no distrito de Setúbal, revelaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 06:34, ocorreu na Estrada Municipal 543, perto da aldeia de Água Derramada.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR precisou que a vítima mortal é um homem de 26 anos, condutor e único ocupante da viatura.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Grândola, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a GNR, num total de 17 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV).