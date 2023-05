Homem alcoolizado tentou circular de carro na Linha de Cascais

São João do Estoril

Um homem, de 41 anos, foi detido na madrugada de sexta-feira ao tentar conduzir na linha férrea, na Estação Ferroviária de São João do Estoril, em Cascais, encontrando-se sob efeito do álcool, divulgou esta segunda-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) refere que o homem, que tentava circular na linha férrea, no sentido Cascais-Cais do Sodré, apresentava uma taxa de álcool no sangue de 1,33 g/l, aquando da detenção.

"Para evitar um eventual acidente os polícias diligenciaram de imediato para que fosse suspensa a circulação dos comboios", indica ainda a PSP.

O homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Cascais.