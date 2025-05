Grávida desaparecida há mês e meio. PJ realiza buscas em Murtosa

A Polícia Judiciária está a realizar, esta quarta-feira, buscas na freguesia do Bunheiro, na Murtosa, à procura de pistas sobre o paradeiro de Mónica Silva, de 33 anos, que está desaparecida há um mês e meio. A casa do homem com quem a mulher teria tido um relacionamento amoroso está a ser alvo das diligências das autoridades, de acordo com o JN.