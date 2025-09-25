Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Frente Comum, afeta à CGTP, diz que proposta é “motivação extra” para manifestação de 25 de outubro. Foro: Carlos Pimentel/GI
Sociedade

Frente Comum exige aumento dos salários em 15% no mínimo de 150 euros

No caderno reivindicativo consta ainda um aumento da base remuneratória da administração pública para 1050 euros, assim como a atualização do subsídio de alimentação para 12 euros.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública entregou esta quinta-feira, 25 de setembro, o caderno reivindicativo para 2026, no Ministério das Finanças, que exige um aumento salarial de 15% num mínimo de 150 euros, a partir de 01 de janeiro.

No caderno reivindicativo consta ainda um aumento da base remuneratória da administração pública (salário mínimo da função publica) para 1.050 euros, assim como a atualização do subsídio de alimentação para 12 euros.

A Frente Comum exige também a revogação do sistema de avaliação SIADAP, substituindo-o por um “sistema sem quotas, formativo e transparente”.

