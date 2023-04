Força Aérea resgata jovem de 16 desaparecida numa prova de caiaque nos Açores

Angra do Heroísmo

Uma jovem de 16 anos foi resgatada pela Força Aérea Portuguesa (FAP), em Angra do Heroísmo, nos Açores, depois de ter sido dada como desaparecida, "durante uma prova de caiaque", revelou este domingo a entidade, em comunicado.

Depois do helicóptero EH-101 Merlin, é agora um avião C-295M que está a participar nas buscas pela jovem desaparecida na Praia do Coelho, em Vila Real de Santo António.#ForçaAérea #Resgate #C295M #EH101Merlin pic.twitter.com/rTxFfPxATQ - Força Aérea Portuguesa (@fap_pt) April 16, 2023

Segundo a Força Aérea, o resgate, que ocorreu no sábado, às 18:27 locais (19:27 em Lisboa), na ilha Terceira, "foi assegurado pela tripulação de alerta dos Açores através de um helicóptero EH-101 Merlin que chegou ao local das buscas pelas 18:10, após ter sido dado o alerta do desaparecimento da jovem".

"Após ter sido localizada e recuperada, a jovem, que apresentava ligeiros sinais de hipotermia, foi levada para a Base Aérea N.º 4, nas Lajes, onde aguardava uma ambulância que a transportou para uma unidade hospitalar", adiantou a FAP.

A operação "foi ativada pelo Centro Coordenador de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes e coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, da Marinha".

A Força Aérea portuguesa tem atribuída "uma área de busca e salvamento no mar de 5.816.562 km², o equivalente a mais de metade do território europeu, representando a segunda maior área de responsabilidade do Atlântico Norte".