Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ferry que fazia trajeto Setúbal-Troia encalhou com 30 passageiros a bordo
CC
Sociedade

Ferry que fazia trajeto Setúbal-Troia encalhou com 30 passageiros a bordo

Incidente ocorreu cerca das 20h30. Aguarda-se a subida da maré, que será cerca das 2h00 da manhã, para conseguir desencalhar a embarcação.
Publicado a

Um ferry que fazia o trajeto Setúbal-Troia encalhou na quarta-feira à noite à saída de Setúbal, com cerca de 30 passageiros, aguardando a subida da maré para tentar o desatolamento, adiantou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A embarcação saiu de Setúbal com cerca de 30 passageiros e quatro viaturas a bordo e o incidente não causou danos pessoais ou materiais, não se encontrando idosos nem crianças a bordo, realçou a mesma fonte.

"A intenção da empresa é de aguardar maré e já tem um rebocador junto ao ferry, que também levou refeições ligeiras para os passageiros", destacou ainda a AMN.

A notícia foi avançada na quarta-feira à noite pelo Correio da Manhã, destacando que a embarcação 'Rola do Mar' encalhou pelas 20:30 à saída de Setúbal.

A AMN apontou ainda à Lusa que a próxima tentativa de desatolar o ferry irá ocorrer pelas 02:00, com o efeito do aumento da maré e que o rebocador vai conseguir aproximar-se só a partir das 04:00.

A preia-mar (nível de maré mais alto) será pelas 07:00, acrescentou.

Setúbal
ferry
Diário de Notícias
www.dn.pt