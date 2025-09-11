Ferry que fazia trajeto Setúbal-Troia encalhou com 30 passageiros a bordo

Um ferry que fazia o trajeto Setúbal-Troia encalhou na quarta-feira à noite à saída de Setúbal, com cerca de 30 passageiros, aguardando a subida da maré para tentar o desatolamento, adiantou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).A embarcação saiu de Setúbal com cerca de 30 passageiros e quatro viaturas a bordo e o incidente não causou danos pessoais ou materiais, não se encontrando idosos nem crianças a bordo, realçou a mesma fonte."A intenção da empresa é de aguardar maré e já tem um rebocador junto ao ferry, que também levou refeições ligeiras para os passageiros", destacou ainda a AMN.A notícia foi avançada na quarta-feira à noite pelo Correio da Manhã, destacando que a embarcação 'Rola do Mar' encalhou pelas 20:30 à saída de Setúbal.A AMN apontou ainda à Lusa que a próxima tentativa de desatolar o ferry irá ocorrer pelas 02:00, com o efeito do aumento da maré e que o rebocador vai conseguir aproximar-se só a partir das 04:00.A preia-mar (nível de maré mais alto) será pelas 07:00, acrescentou.