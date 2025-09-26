Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os formandos a prepararem-se para o salto no Aerodromo Militar de Tancos (Brigada de Reação Rápida)
Os formandos a prepararem-se para o salto no Aerodromo Militar de Tancos (Brigada de Reação Rápida)DR
Sociedade

Exército treina militares e civis para ameaças biológicas, químicas e radiológicas

Exercício visa “testar, treinar e reforçar a interoperabilidade do elemento de defesa biológica, química e radiológica”, em apoio à ANEPC e demais entidades nacionais.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Cerca de 180 efetivos, entre militares e civis, vão treinar, entre esta sexta-feira (29 de setembro) e a próxima (3 de outubro), a capacidade de resposta a emergências provocadas por incidentes químicos, biológicos ou radiológicos, num exercício que vai decorrer na região do Médio Tejo.

O exercício ‘Celulex’, organizado pelo Exército português e que se realiza anualmente desde 2012 no âmbito da NATO, tem “gerado uma crescente atratividade” junto de outros países aliados, segundo aquele ramo das Forças Armadas, citado pela Lusa.

O Exército informou, em comunicado, que o exercício visa “testar, treinar e reforçar a interoperabilidade do elemento de defesa biológica, química e radiológica” (ElDefBQR), em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e demais entidades nacionais.

O exercício visa a preparação para incidentes e acidentes envolvendo agentes biológicos, químicos e radiológicos, incluindo situações com engenhos explosivos.

A escolha da localização recaiu sobre o Regimento de Engenharia N.º 1, no Polígono Militar de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, na região do Médio Tejo, no distrito de Santarém, por “motivos estratégicos, geográficos e de segurança”, devido à presença de “infraestruturas sensíveis, unidades de saúde, proximidade à central nuclear de Almaraz, densidade populacional e importantes vias de comunicação”, rodoviária e ferroviária.

O exercício Celulex vai desenvolver-se em três cenários principais, envolvendo ações de resposta a situações distintas: um incidente biológico na barragem de Castelo de Bode, a libertação de um agente nervoso numa carruagem da Comboios de Portugal nos estaleiros do Entroncamento, e a aterragem de emergência de uma aeronave transportando fontes radiológicas no Aeródromo Militar de Tancos.

Está ainda previsto para o dia final do exercício um cenário adicional na Escola D. Maria II, em Vila Nova da Barquinha, destinado à “demonstração das capacidades” do ramo e a “divulgar o trabalho do Exército e das entidades participantes junto de jovens entre 10 e 18 anos, incentivando o interesse pela proteção civil e temas relacionados com defesa BQR”.

No exercício vão participar entidades como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Polícia Judiciária, GNR, PSP, ULS Médio Tejo, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto Superior Técnico e o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. O exército espanhol integra o exercício através da Companhia da Brigada de Extremadura e o exército francês enviará observadores.

Exército
Forças Armadas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt