Exército treina militares e civis para ameaças biológicas, químicas e radiológicas

Cerca de 180 efetivos, entre militares e civis, vão treinar, entre esta sexta-feira (29 de setembro) e a próxima (3 de outubro), a capacidade de resposta a emergências provocadas por incidentes químicos, biológicos ou radiológicos, num exercício que vai decorrer na região do Médio Tejo.O exercício ‘Celulex’, organizado pelo Exército português e que se realiza anualmente desde 2012 no âmbito da NATO, tem “gerado uma crescente atratividade” junto de outros países aliados, segundo aquele ramo das Forças Armadas, citado pela Lusa.O Exército informou, em comunicado, que o exercício visa “testar, treinar e reforçar a interoperabilidade do elemento de defesa biológica, química e radiológica” (ElDefBQR), em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e demais entidades nacionais.O exercício visa a preparação para incidentes e acidentes envolvendo agentes biológicos, químicos e radiológicos, incluindo situações com engenhos explosivos.A escolha da localização recaiu sobre o Regimento de Engenharia N.º 1, no Polígono Militar de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, na região do Médio Tejo, no distrito de Santarém, por “motivos estratégicos, geográficos e de segurança”, devido à presença de “infraestruturas sensíveis, unidades de saúde, proximidade à central nuclear de Almaraz, densidade populacional e importantes vias de comunicação”, rodoviária e ferroviária.O exercício Celulex vai desenvolver-se em três cenários principais, envolvendo ações de resposta a situações distintas: um incidente biológico na barragem de Castelo de Bode, a libertação de um agente nervoso numa carruagem da Comboios de Portugal nos estaleiros do Entroncamento, e a aterragem de emergência de uma aeronave transportando fontes radiológicas no Aeródromo Militar de Tancos.Está ainda previsto para o dia final do exercício um cenário adicional na Escola D. Maria II, em Vila Nova da Barquinha, destinado à “demonstração das capacidades” do ramo e a “divulgar o trabalho do Exército e das entidades participantes junto de jovens entre 10 e 18 anos, incentivando o interesse pela proteção civil e temas relacionados com defesa BQR”.No exercício vão participar entidades como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Polícia Judiciária, GNR, PSP, ULS Médio Tejo, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto Superior Técnico e o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. O exército espanhol integra o exercício através da Companhia da Brigada de Extremadura e o exército francês enviará observadores.