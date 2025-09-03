Eurobarómetro: Portugueses querem UE mais focada na competitividade e no combate à pobreza

Num claro apelo por uma maior intervenção da União Europeia, 86% dos portugueses consideram que a UE precisa de mais meios para enfrentar os desafios globais, segundo revela o mais recente Eurobarómetro do Parlamento Europeu, divulgado esta quarta-feira, 3 de setembro.O comunicado de imprensa do PE detalha que, para os portugueses, a UE deve reforçar a sua posição no mundo focando-se prioritariamente na "competitividade, economia e indústria", uma área que recolhe 38% das respostas, seguida pela "defesa e a segurança", com 31%. A nível europeu, a ordem inverte-se, com a "defesa e segurança (37%)" a surgir como a principal prioridade, seguida pela "competitividade, economia e indústria (32%)".As preocupações sociais e económicas dominam as prioridades que os portugueses gostariam de ver o Parlamento Europeu abordar. A "luta contra a pobreza e a exclusão social" é a mais citada, com 54% das respostas (face a 31% na média da UE), e a "inflação, o aumento de preços e custo de vida", com 53% (face a 41% na UE).A ideia de uma maior cooperação financeira também encontra forte apoio em Portugal. O inquérito revela que "86% dos portugueses" concordam que um número crescente de projetos deve ser financiado pela UE no seu conjunto, um valor "significativamente mais elevado" do que a já expressiva média europeia de 78%, onde "cerca de oito em cada 10 europeus" partilham da mesma opinião.Este inquérito Eurobarómetro foi realizado presencialmente, com o apoio de entrevistas por videoconferência em países como a Dinamarca, Malta, Países Baixos, Finlândia e Suécia, além de Portugal. No total, foram realizadas 26.410 entrevistas em toda a União Europeia, com os resultados a serem ponderados de acordo com a dimensão da população de cada país.