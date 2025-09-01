Estudantes guineenses retidos no aeroporto de Lisboa ameaçados de repatriamento até sexta-feira

Os 41 guineenses com visto de estudante impedidos de entrar em Portugal e que estão no aeroporto de Lisboa foram informados que têm até sexta-feira para apresentar a documentação solicitada após aterrarem ou serão repatriados, segundo um porta-voz do grupo.A informação foi avançada à Lusa por Eliseu Sambú, coordenador do departamento de comunicação da Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa (AEGBL), que desde quinta-feira tem acompanhado estes estudantes guineenses.Atualmente são 41 os guineenses que chegaram a Portugal com um visto de estudante, documentação passada pelas autoridades portuguesas nos serviços consulares da Guiné-Bissau, mas que não conseguiram entrar em Portugal porque o serviço da imigração no aeroporto de Lisboa solicitou mais documentação.Eliseu Sambú explicou que os estudantes apresentaram o passaporte e o visto e que os serviços os terão questionado sobre as universidades públicas portuguesas em que iriam estudar.Estes estudantes estão inscritos no ensino superior português, com o seu nome na lista dos alunos colocados, segundo disse..Governo de Trump proíbe Universidade de Harvard de matricular estudantes estrangeiros