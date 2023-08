Em setembro vão existir 37 novos radares, 12 medem a velocidade média

A partir de 1 de setembro, as estradas portuguesas vão contar com 37 novos radares de controlo de velocidade, adianta esta quarta-feira o Jornal de Notícias. Em 12 deles vai ser medida a velocidade média pela primeira vez.

Estes novos radares que medem a velocidade média vão estar em funcionamento em quatro autoestradas - A1, A25, A3 e A42 -, mas também nas estradas nacionais EN10, EN109 e EN211 e em dois em itinerários complementares, o IC19 e o IC2. Nos restantes 25 locais, sobretudo estradas nacionais, vai ser medida a velocidade instantânea, escreve o JN.

Estes novos radares, que vão ser identificados com um sinal de trânsito - tem um fundo azul e a imagem de duas câmaras fotográficas a preto -, medem a velocidade a que uma viatura circula num primeiro equipamento e voltam a registar a velocidade num segundo equipamento. É depois feito o cálculo, pelo sistema, da velocidade média entre os dois pontos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A expansão da rede SINCRO (Sistema Nacional de Controlo de Velocidade), apresentada esta quarta-feira no Montijo, inclui outros 25 pontos de controlo de velocidade que vão entrar em funcionamento em "data a anunciar", segundo avançou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) ao JN.

Vão ser, no total, 62 novos locais de controlo da velocidade com 39 radares móveis, explicou Ana Tomaz, vice-presidente da ANSR ao jornal.

É no distrito do Porto que haverá mais radares de velocidade média (cinco), mas nem todos vão entrar em funcionamento a 1 de setembro. No próximo mês ficam ativos radares na Trofa (A3), Paços de Ferreira (A42) e Marco de Canaveses/Penafiel (EN211), acrescenta o JN.

Radares que entram em funcionamento a partir de 1 de setembro:

A1: Santarém, Mealhada/Anadia, Vila Nova de Gaia

A2: Albufeira (velocidade média)

A25: Águeda

A3: Brafa, Trofa

A42: Paços de Ferreira

A44: Vila Nova de Gaia

A7: Guimarães

EN10: Montijo, Vila Franca de Xira

EN101: Guimarães

EN103: Barcelos

EN105: Santo Tirso

EN109: Figueira da Foz

EN119: Benavente

EN125-10: Faro

EN14: Maia

EN18: Belmonte

EN206: Fafe

EN211: Marco de Canaveses

EN234: Nelas

EN251: Coruche

EN252: Palmela

EN260: Beja

EN5: Montijo

IC17: Loures

IC19: Sintra

IC2: Loures, Coimbra e Águeda

IP7: Lisboa

Radares que entram funcionamento em data a anunciar:

A20: Porto

A29: Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira/Espinho

A43: Porto

EN114: Montemor-o-Novo

EN125: Albufeira

EN18: Évora, Beja

EN378: Sesimbra

EN4: Alcochete

EN6-7: Cascais

IC1: Alcácer do Sal, Palmela, Ourique

IC17: Loures, Odivelas

IC2: Rio Maior, Coimbra

IC8: Sertã

IP3: Coimbra