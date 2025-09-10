Elevador da Glória. “Número dois” do Vaticano visita local do acidente, em homenagem às vítimas

O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin vai estar na manhã de sábado, 13 de setembro, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, para “um momento de oração e homenagem às vítimas” do acidente do elevador da Glória. O líder do mais antigo e importante dicastério da Cúria Romana, que assiste diretamente o Papa no exercício da sua missão, acompanha assim a mensagem de condolências enviada por Leão XIV ao Rui Valério, pouco depois da tragédia de 3 de setembro. Pietro Parolin, “número dois” de Francisco e, agora, de Leão XIV, proximidade que o leva a ser conhecido por “vice-papa”, vai estar em Lisboa para participar num um momento de diálogo da Igreja com a sociedade civil, a realizar na Gulbenkian, a partir das 15 horas de 13 de setembro. “Compromisso a cidade: um encontro de Fé, Justiça e paz no Jubileu 2025” é uma iniciativa patrocinada pelo Patriarcado de Lisboa, que convida representantes da sociedade civil “para um tempo de reflexão sobre os desafios de esperança nos dias de hoje”. . No espírito do Jubileu 2025, o evento junta líderes religiosos, autoridades civis e militares “numa reflexão sobre o papel da Igreja e das autoridades na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e próxima das pessoas”. Com o título «Compromisso com a Cidade», contará com a presença do Patriarca de Lisboa, Rui Valério, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, entre outras figuras do Estado. O destaque vai para a intervenção de Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, que encerrará os trabalhos no auditório com uma reflexão sobre o Compromisso da Igreja com a Cidade. .André Marques será o nome de um elétrico em homenagem ao guarda-freio do Elevador da Glória