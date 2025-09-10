Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Foto: Gerardo Santos
Sociedade

Elevador da Glória. “Número dois” do Vaticano visita local do acidente, em homenagem às vítimas

Pietro Parolin encontra-se em Portugal para participar no encontro “Compromisso com a cidade”, iniciativa do patriarcado de Lisboa que conta ainda com a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa
Alexandra Tavares-Teles
O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin vai estar na manhã de sábado, 13 de setembro, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, para  “um momento de oração e homenagem às vítimas” do acidente do elevador da Glória. O líder do mais antigo e importante dicastério da Cúria Romana, que assiste diretamente o Papa no exercício da sua missão, acompanha assim a mensagem de condolências enviada por Leão XIV ao Rui Valério, pouco depois da tragédia de 3 de setembro.  

Pietro Parolin, “número dois” de Francisco e, agora, de Leão XIV, proximidade que o leva a ser conhecido por “vice-papa”, vai estar em Lisboa para participar num um momento de diálogo da Igreja com a sociedade civil, a realizar na Gulbenkian, a partir das 15 horas de 13 de setembro. “Compromisso a cidade: um encontro de Fé, Justiça e paz no Jubileu 2025” é uma iniciativa patrocinada pelo Patriarcado de Lisboa, que convida representantes da sociedade civil “para um tempo de reflexão sobre os desafios de esperança nos dias de hoje”.

Patriarcado de Lisboa

No espírito do Jubileu 2025, o evento junta líderes religiosos, autoridades civis e militares “numa reflexão sobre o papel da Igreja e das autoridades na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e próxima das pessoas”.

Com o título «Compromisso com a Cidade», contará com a presença do Patriarca de Lisboa, Rui Valério, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, entre outras figuras do Estado. O destaque vai para a intervenção de Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, que encerrará os trabalhos no auditório com uma reflexão sobre o Compromisso da Igreja com a Cidade.

André Marques será o nome de um elétrico em homenagem ao guarda-freio do Elevador da Glória
Vaticano
Elevador da Glória

