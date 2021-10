Dois feridos em incêndio numa habitação no concelho do Barreiro

Duas pessoas ficaram hoje feridas e quatro foram assistidas no local, na sequência de um incêndio numa habitação em Santo António da Charneca, concelho do Barreiro (Setúbal), disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que os dois feridos ligeiros foram transportados para o hospital do Barreiro, um por inalação de fumo e outro devido "ao embate de uma explosão", cujas causas são ainda desconhecidas.

Segundo a fonte do CDOS, o fogo, que ocorreu no terceiro andar de um prédio de sete pisos, situado na Rua Três, no bairro Cidade Sol, ficou "confinado à cozinha da casa", sendo ainda desconhecido se há desalojados.

"O prédio foi evacuado devido ao fumo", adiantou a mesma fonte.

O alerta foi dado às 09:19, tendo o fogo sido dado como dominado às 10:06, de acordo com o CDOS.

Foram mobilizados para o local bombeiros e veículos das corporações Sul e Sueste e Corpo de Salvação Pública, ambas do Barreiro, elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil, além da GNR, num total de 37 elementos, apoiados por 15 viaturas.