Despiste em Carregal do Sal provoca duas mortes

Duas pessoas morreram na sequência de um despiste de uma viatura ligeira de passageiros, no Itinerário Complementar 12 (IC12), em Carregal do Sal, disse esta quinta-feira à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais.

"O veículo ligeiro de passageiros despistou-se, no IC12, e saiu da faixa de rodagem, entrou no talude e embateu contra árvores de grande porte", ficando "imobilizado na parte mais baixa e acentuada do talude", explicou, à agência Lusa, Filipe Santos.

O comandante dos Bombeiros de Carregal do Sal adiantou que o veículo "ficou completamente fora da faixa de rodagem e impossível de ver do IC12" e que "só foi possível de identificar, por causa das marcas na estrada".

"O alerta foi dado pelas equipas da Infraestruturas de Portugal que andam a fazer trabalhos na estrada. Perceberam que havia sinais de travagem que não existiam ontem [quarta-feira] e quando" chegaram junto da viatura viram "os dois ocupantes" e detetaram que estavam "em paragem cardiorrespiratória", acrescentou.

Filipe Santos disse que as duas vítimas são "um homem e uma mulher na casa dos 50 anos", desconhecendo que "tipo de relação têm, se têm algum laço familiar", mas admitindo que "serão do concelho de Nelas".

O comandante dos bombeiros de Carregal do Sal indicou ainda que o despiste ocorreu junto da localidade de Oliveirinha, freguesia de Oliveira do Conde, concelho de Carregal do Sal, e que a viatura circulava no sentido Nelas - Carregal do Sal, no distrito de Viseu.

O alerta foi dado às 09:32 e no local estiveram 35 operacionais apoiados por 12 veículos dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal e de Cabanas de Viriato, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).