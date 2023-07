Despiste de trator causa um morto em Alcobaça

Um homem com cerca de 70 anos morreu esta quinta-feira, vítima de um despiste de trator, na localidade de Vimeiro, no concelho de Alcobaça, informou o Comando sub-regional do Oeste.

"Tratou-se de um acidente fora de estrada, em que o trator se despistou e vitimou mortalmente o condutor", disse à agência Lusa fonte do Comando sub-regional do Oeste.

O despiste ocorreu às 09:09, na freguesia de Vimeiro, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria.

No local estiveram 19 operacionais, apoiados por oito viaturas dos Bombeiros de Alcobaça, INEM e GNR.