Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Circulação de comboios suspensa entre Oeiras e Cascais devido a problema em catenária
FOTO: Paulo Spranger
Sociedade

Circulação de comboios suspensa entre Oeiras e Cascais devido a problema em catenária

Sem previsão exata sobre quando a circulação será restabelecida, Infraestruturas de Portugal espera que possa ser retomada durante a tarde.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A circulação ferroviária na Linha de Cascais está suspensa entre Oeiras e Cascais devido a um problema numa catenária, disse à Lusa fonte da CP.

De acordo com a mesma fonte, a circulação foi suspensa "por volta das 09:00" devido "a um problema na catenária", cuja intervenção está a ser realizada pela Infraestruturas de Portugal (IP).

Contactada pela Lusa, a IP indicou que ainda não há uma previsão exata sobre quando a circulação naquele troço será restabelecida, mas espera que possa ser retomada durante esta tarde.

A mesma fonte acrescentou ainda que a circulação ferroviária está a decorrer com normalidade entre o Cais do Sodré, em Lisboa, e Oeiras.

Circulação de comboios suspensa entre Oeiras e Cascais devido a problema em catenária
Atraso no concurso da CP para compra de 117 comboios provoca perda de 191 ME em financiamento
Circulação de comboios suspensa entre Oeiras e Cascais devido a problema em catenária
Circulação condicionada na linha de Cascais devido a problema em catenária
CP - Comboios de Portugal
comboios
Cascais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt