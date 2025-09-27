Circulação de comboios suspensa entre Oeiras e Cascais devido a problema em catenária

A circulação ferroviária na Linha de Cascais está suspensa entre Oeiras e Cascais devido a um problema numa catenária, disse à Lusa fonte da CP.De acordo com a mesma fonte, a circulação foi suspensa "por volta das 09:00" devido "a um problema na catenária", cuja intervenção está a ser realizada pela Infraestruturas de Portugal (IP).Contactada pela Lusa, a IP indicou que ainda não há uma previsão exata sobre quando a circulação naquele troço será restabelecida, mas espera que possa ser retomada durante esta tarde.A mesma fonte acrescentou ainda que a circulação ferroviária está a decorrer com normalidade entre o Cais do Sodré, em Lisboa, e Oeiras..Atraso no concurso da CP para compra de 117 comboios provoca perda de 191 ME em financiamento.Circulação condicionada na linha de Cascais devido a problema em catenária