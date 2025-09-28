Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Cabreiro, diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime da PJ; João Annes, da SEDES; Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário de Notícias; João Massano, Bastonário da Ordem dos Advogados; e Alexandre Fonseca, presidente do Conselho Estratégico para a Economia Digital da Confederação Empresarial de Portugal
Sociedade

Cibersegurança. Novo regime responsabiliza dirigentes. PJ não descarta processos crime por gestão danosa

Desafios para as empresas, despenalização para os “hackers éticos” e exclusão de “fornecedores de risco” para segurança e para a “integridade do processo democrático” em debate no podcast Soberania.
Publicado a
