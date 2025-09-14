Catorze concelhos de cinco distritos do país em risco máximo de incêndio

Catorze concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão neste dominga, 15 de setembro, em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O IPMA colocou sob este alerta os concelhos de Belmonte e Penamacor, no distrito de Castelo Branco, Sabugal, no distrito da Guarda, Tomar e Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém. No distrito de Portalegre, estão em risco máximo de incêndio os concelhos de Castelo de Vide, Marvão, e Portalegre. O distrito de Faro tem seis concelhos sob este alerta: Monchique, Portimão, Silves, Tavira, Loulé e São Brás de Alportel. O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve. O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios. As previsões do IPMA para hoje apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro e uma subida da temperatura. O vento soprará por vezes forte na faixa costeira ocidental e terras altas. As temperaturas máximas vão variar entre os 22 graus Celsius em Viana do Castelo e os 35º em Castelo Branco.