Cascais. Fogo ameaçou casas e chegou perto do hospital

Um incêndio que deflagrou esta tarde no perímetro do Parque Natural de Sintra-Cascais obrigou à retirada da população da localidade de Zambujeiro, em Alcabideche, chegou a ameaçar as proximidades do Hospital de Cascais, fez cortar o trânsito em troços da A5 e tinha provocado ferimentos ligeiros pelo menos num bombeiro ao início da noite quando estavam cerca de 600 operacionais no terreno, apoiados por mais de 140 viaturas.

O incêndio, com duas frentes, deflagrou cerca das 17.00 horas numa zona de mato, perto de habitações, na localidade de Zambujeiro, onde ameaçou habitações e obrigou também à evacuação de um canil.

Com o vento forte (mais de 40km/ hora) a dificultar o combate às chamas, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa referiu à Lusa que a opção foi evacuar a aldeia de Zambujeiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já na aldeia do Cabreiro, a população juntou-se para tentar apagar as chamas que ameaçaram as casas - segundo os populares, pelo menos uma habitação terá ardido, mas a Proteção Civil não tinha registos de quaisquer danos em habitações.

Apesar da proximidade do incêndio ao Hospital de Cascais (também na Freguesia de Alcabideche, mas numa malha urbana mais densa) e ao Centro Social do Pisão (na área da serra), o que gerou preocupação nestas instituições, que no entanto não precisaram de ser evacuadas até à hora de fecho desta edição. "São zonas sensíveis que estão acauteladas e a serem monitorizadas pelos bombeiros", acrescentou fonte da Proteção Civil.

Além da Autoestrada 5, cortada nos dois sentidos entre os nós de Cascais e Alvide, o trânsito também foi interrompido em alguns trechos da A16, que liga Cascais a Belas, em Sintra, e da Terceira Circular.

Um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros, necessitando de assistência por exaustão e inalação de fumos no combate ao incêndio que, segundo o comandante dos bombeiros de Óbidos, teve"propagação muito elevada" devido ao vento. Com R.S.F e agências