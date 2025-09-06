Casal com ligações ao teatro entre as três vítimas britânicas no descarrilamento do Elevador da Glória

Kayleigh Smith, de 36 anos, e William Nelson, de 44, eram um casal e são dois dos três britânicos mortos na sequência do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa.Kayleigh formou-se na Arden School of Theatre, em Manchester, onde William frequentou o mestrado em encenação. O teatro MADS, em Macclesfield, disse que a Kayleigh era um "elemento valioso" da sociedade e cuja "ausência será sentida", referindo-se à mesma como uma uma encenadora e atriz premiada, que também atuou em diversos trabalhos de equipa e de receção."É com grande tristeza que reconhecemos a morte de Kayleigh Smith e do seu companheiro Will Nelson na tragédia do elevador de Lisboa", escreveu a companhia."Kayleigh era um elemento valioso da nossa sociedade e fez contribuições consideráveis tanto para o MADS como para o teatro no noroeste. É realmente uma perda triste para todos nós, no teatro. Kayleigh foi uma realizadora premiada e uma atriz nomeada para prémios. Assumiu também diversas funções na equipa e na receção da MADS. Foi vice-presidente, secretária de associados e chefe de tecnologia, mas, acima de tudo, era uma amiga querida e vai fazer muita falta. Queremos enviar as nossas mais profundas condolências às famílias e respeitar a sua privacidade neste momento triste. Os nossos pensamentos estão com elas", indica a nota publicada nas redes sociais.. O deputado de Macclesfield, Tim Roca, referiu-se a Kayleigh como uma "diretora de teatro extremamente talentosa" que "dedicava a sua criatividade, energia e bondade a cada produção".William era "igualmente dedicado a alimentar a criatividade e a inspirar a próxima geração" e "a sua perda será profundamente sentida pelos colegas e alunos", acrescentou o deputado.. Horas antes do acidente, Kayleigh publicou no Instagram fotografias do seu primeiro dia em Lisboa, tendo escrito: "Igrejas e castelos, azulejos e elétricos".A identidade da terceira vítima britânica ainda não foi confirmada.O Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas no centro da cidade de Lisboa, descarrilou na quarta-feira, no pior acidente dos seus quase 140 anos, provocando 16 mortes e mais de 20 feridos.O acidente, que está a ser investigado por várias entidades, provocou 16 mortos - cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês -, que foram identificados pela Polícia Judiciária e pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.O Governo decretou um dia de luto nacional, que foi cumprido na quinta-feira. A Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal, entre quinta-feira e hoje.O Elevador da Glória é composto por duas cabines elétricas motorizadas e sincronizadas por cabo, descarrilou cerca das 18:00 de quarta-feira e, cerca de cinco minutos depois, estavam no local o Regimento Sapadores Bombeiros e o INEM, que iniciaram de imediato as operações de salvamento e desencarceramento das vítimas.O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.