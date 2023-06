Carlos Moedas convicto da presença do Papa Francisco em Lisboa

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, considerou este sábado que há boas notícias sobre a saúde do Papa Francisco, manifestando-se convicto da presença do pontífice argentino em Portugal para a Jornada Mundial da Juventude.

O autarca falava aos jornalistas durante uma visita, ao final da manhã, ao Parque Tejo - Lisboa, espaço onde vai decorrer, de 1 a 6 de agosto, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e que este sábado, Dia de Portugal, abriu portas ao público.

"O Papa está a melhorar. As notícias são boas", disse Carlos Moedas, referindo que, tal como disse o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, "só existe um plano, que é o 'Plano F', o plano Francisco, e o Papa Francisco virá a Lisboa".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Teremos aqui uma grande Jornada da Juventude e é nisso que estamos a trabalhar. Não estamos a trabalhar em mais nenhum cenário", reforçou Carlos Moedas.

O Parque Tejo - Lisboa está este sábado aberto ao público, das 10:00 às 17:00, para permitir à população visitar o espaço que vai receber em agosto a JMJ.

A iniciativa acontece a menos de dois meses da Jornada Mundial da Juventude, que decorre entre 01 e 06 de agosto e terá os principais eventos no Parque Tejo-Trancão, em terrenos dos municípios de Lisboa e Loures, na margem ribeirinha do Tejo.

À entrada do espaço e enquanto se dirigia à zona onde vai estar o altar-palco, Carlos Moedas ia cumprimentando os visitantes e tirando 'selfies' com várias pessoas.

Aos jornalistas, o autarca disse que "Lisboa está pronta" para a JMJ, "um evento único na história do país e na história de Lisboa", considerou.

"Estamos aqui com a obra terminada, na parte de infraestrutura, terraplenagem, que é a obra que ficará para o futuro de Lisboa", destacou Carlos Moedas, referindo que "dentro de uma ou duas semanas" a ponte pedonal que liga Lisboa a Loures deverá estar pronta.

Quanto ao altar-palco, o autarca disse que estará "completamente terminado" até dia 07 de julho.

A rede de água já está concluída, com os bebedouros e, por cada talhão de um hectare o número de pessoas será limitado e terá zonas com casas de banho.

Carlos Moedas foi ainda questionado pelos jornalistas sobre a intervenção que vai ser feita no Parque Eduardo VII, nomeadamente sobre se a escultura de João Cutileiro vai ser tapada ou retirada durante a JMJ.

"Isso é algo que temos falado com a família do escultor e tem de ser reabilitada a obra. Já há muito tempo que deveria ter sido feito e por isso estamos a proteger a obra, mas não tem nada a ver com estarmos a esconder alguma coisa de sua santidade o Papa", afirmou o autarca.

Entre os visitantes do espaço, estava o casal Susana e Carlos Fonseca e a sua filha Margarida, residentes em Loures, que se manifestaram satisfeitos com a obra.

"Conhecemos bem a zona antes da transformação e, de facto, a mudança é para bem melhor", disse à Lusa Carlos Fonseca, referindo, no entanto, que "faltam sombras e algum arvoredo".

A família de Loures, que disse ser católica, espera estar presente na JMJ, embora "não goste muito de multidões", referiu Carlos Fonseca.

Também Angela Santa Maria e os seus dez filhos, residentes na margem sul do Tejo, na Verdizela, visitaram esta manhã o Parque - Tejo e ficaram agradados com o espaço.

"Somos católicos e uma das minhas filhas vai participar na jornada e vamos tentar vir com todas as crianças", disse à Lusa Angela Santa Maria, que considerou o evento "uma grande oportunidade para ver o Papa e estar com peregrinos".