Bombeiros resgatam dois homens que estavam desaparecidos na Serra do Gerês

Dois homens de nacionalidade francesa, de 28 e 34 anos, foram resgatados na noite desta terça-feira, 26 de agosto, depois de terem sido dado como desaparecidos na zona de Cabril, na Serra do Gerês.Numa publicação na rede social Facebook, a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Salto revelou que o alerta foi dado às 19h00, tendo sido enviada para o local uma equipa de resgate, uma ambulância todo o terreno e uma equipa de aeronaves não tripuladas. Após localizar os dois homens, eles foram resgatados com "uma incursão pela serra, de cerca de sete quilómetros", numa operação que durou cerca de quatro horas e que foi classificada pelos bombeiros como de grande dificuldades devido "à orografia do terreno e à pouca visibilidade da noite". Neste contexto complicado, enaltecem que "não houve feridos a registar". Na operação estiveram envolvidas a unidade de montanha do Gerês da UEPS e militares do posto territorial de Montalegre da GNR, além dos Bombeiros Voluntários de Salto.