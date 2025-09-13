Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bombeiros à porta do Parlamento reivindicam melhores condições

Vigília foi organizada por um grupo de 18 bombeiros nas redes sociais, sem o apoio da Liga dos Bombeiros de Portugal.
Um grupo de bombeiros voluntários está este sábado concentrado em frente à Assembleia da República, onde ficará em vigília até segunda-feira, para reivindicar melhores condições de trabalho.

De acordo com um dos organizadores, que falou à comunicação social, Humberto Batista, a concentração foi organizada por um grupo de 18 bombeiros nas redes sociais e não tem o apoio da Liga dos Bombeiros de Portugal.

Entre as reivindicações está a criação de um incentivo à carreira de bombeiro voluntário, com reduções no IRS e IMI, por exemplo, assim como o reconhecimento do profissionalismo dos bombeiros voluntários que trabalham em instituições. Propostas que visam angariar efetivos para uma profissão de alto risco.

Num cartaz afixado junto ao protesto, constam outras propostas: reforma aos 60 anos sem penalizações, revisão de carreiras e salários, apoio aos bombeiros voluntários, com mais meios, formação e modernização. O grupo afirmou à comunicação social no local que espera ter até cem pessoas na reivindicação este sábado.

