Bombeiros à porta do Parlamento reivindicam melhores condições

Um grupo de bombeiros voluntários está este sábado concentrado em frente à Assembleia da República, onde ficará em vigília até segunda-feira, para reivindicar melhores condições de trabalho.De acordo com um dos organizadores, que falou à comunicação social, Humberto Batista, a concentração foi organizada por um grupo de 18 bombeiros nas redes sociais e não tem o apoio da Liga dos Bombeiros de Portugal.Entre as reivindicações está a criação de um incentivo à carreira de bombeiro voluntário, com reduções no IRS e IMI, por exemplo, assim como o reconhecimento do profissionalismo dos bombeiros voluntários que trabalham em instituições. Propostas que visam angariar efetivos para uma profissão de alto risco. Num cartaz afixado junto ao protesto, constam outras propostas: reforma aos 60 anos sem penalizações, revisão de carreiras e salários, apoio aos bombeiros voluntários, com mais meios, formação e modernização. O grupo afirmou à comunicação social no local que espera ter até cem pessoas na reivindicação este sábado. .Revisão da carreira e valorização salarial. O que reivindicam os Bombeiros Sapadores?