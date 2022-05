Bastonário e Ordem dos Psicólogos alvo de 5 queixas-crime por difamação

A Clínica da Mente, a maior entidade privada de saúde mental em Portugal, apresentou cinco queixas-crime contra a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) e o seu Bastonário por difamação.

Em comunicado, os autores das queixas, Pedro Brás, diretor da Clínica da Mente, e três psicólogas, que aí desenvolvem trabalho na área da psicoterapia, dizem "ter sido ofendidos na sua reputação, honra e bom nome, bem como ter sido posto em causa o seu futuro e da sua atividade na área da saúde mental".

Em causa está a atuação por parte da Ordem dos Psicólogos, no sentido de "gravemente prejudicarem e denegrirem a atividade da Clínica da Mente e do seu corpo clínico e do facto de a Ordem não ter qualquer jurisdição sobre a psicoterapia ou sobre os métodos psicoterapêuticos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Até à data, os prejuízos causados pela campanha difamatória da OPP foram já avaliados em mais de 315 mil euros, tendo em conta a perda de pacientes e de profissionais provocada pelas ações da Ordem, segundo a Clínica da Mente.

Pedro Brás estima que, "desde que o atual Bastonário dos psicólogos assumiu funções é notória e pública a forma como os nossos profissionais, o nosso método psicoterapêutico e a própria clínica têm sido alvo de ataques sistemáticos difamatórios e que visam essencialmente dois objetivos: Prejudicar gravemente a atuação da Clínica da Mente, que a OPP e o seu Bastonário e, em acréscimo, intimidar os psicólogos que connosco trabalham."

Assim, para além das cinco queixas-crime, Pedro Brás e a Clínica da Mente ponderam processar civilmente o Bastonário e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, tendo em conta os prejuízos causados pela prática difamatória.