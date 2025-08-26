Agitação marítima agrava-se e ondas podem chegar aos sete metros. Três praias na Foz do Porto interditadas

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para um “agravamento considerável” das condições meteorológicas e da agitação marítima em Portugal continental a partir desta terça-feira, 26 de agosto, com ondas de quatro metros que podem chegar aos sete metros de altura. Devido a este alerta, as praias do Ourigo, das Pastoras e do Carneiro, na Foz do Douro no Porto, foram interditadas, disse à Lusa a Capitania do Porto do Douro.Segundo o comandante Rui Silva Lampreia, estas três praias foram interditadas devido ao perigo de galgamento e seguindo o que está previsto pelo Plano de Segurança Marítima do Douro e pelo Plano Municipal De Emergência De Proteção Civil Do Porto.A Sul do país, a forte ondulação associada à passagem do ciclone pós-tropical ERIN já provocou estragos, mais concretamente nos passadiços da praia de Faro. De acordo com o JN, as ondas levantaram as tábuas de madeira, destruindo, na madrugada desta terça-feira, quase na totalidade aquela estrutura.Algumas esplanadas de concessionários da praia de Faro foram atingidas pela forte ondulação, não havendo registo de danos elevados, adianta ainda o JN, dando conta que em praias do Algarve, sobretudo na zona de Portimão, foram hasteadas as bandeiras vermelhas, por uma questão de precaução.Numa nota enviada às redações, a AMN indicou que estas condições de agravamento devem ocorrer entre esta terça-feira e o meio-dia de quarta-feira (27).Segundo a autoridade, a agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste-noroeste, “com uma altura significativa que poderá atingir os quatro metros e uma altura máxima de sete metros, com um período médio a variar entre os 15 e os 17 segundos”.São esperados ventos provenientes do quadrante norte, com uma intensidade média de até 38 quilómetros por hora (km/h) e rajadas até 69 km/h.A AMN apelou aos banhistas que tenham cuidado numa ida à praia, e que frequentem praias permanentemente vigiadas, respeitem a sinalização das bandeiras e das praias e as indicações dos nadadores-salvadores e demais elementos de vigilância, vigiem permanentemente as crianças e evitem colocar-se debaixo de arribas.A AMN aconselhou toda a comunidade marítima a reforçar as amarrações e a manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.À população em geral, recomendou que sejam evitados passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendida por uma onda.A autoridade marítima indicou ainda que a atividade da pesca lúdica não deve ser praticada nestas condições, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, “tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”. .Dez distritos de Portugal continental vão estar esta terça e quarta-feira sob aviso amarelo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou na segunda-feira (25 de agosto) que 10 distritos de Portugal continental vão estar esta terça e quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, uma situação pouco frequente em agosto e que resulta do posicionamento do ciclone pós-tropical ERIN.Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo entre as 06:00 desta terça-feira e as 00:00 de quarta-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste até quatro metros.O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.Em comunicado, o IPMA explicou que estão previstas ondas com altura significativa até quatro metros na costa ocidental na terça-feira, e que poderão atingir altura máxima até sete metros.“Salienta-se os valores muito elevados do período de pico, esperados, entre 15 a 20 segundos, o que se traduzirá em ondas muito energéticas e com volume de água elevado, aumentando significativamente o risco de fortes correntes de retorno junto à costa”, indica o IPMA.Segundo o Instituto, no período de maré cheia durante a tarde, conjugado com uma amplitude de maré previsivelmente elevada, várias praias poderão ficar sem areal disponível.O IPMA indicou também que a costa do Algarve não estará tão exposta a esta situação, mas a ondulação manter-se-á forte na costa ocidental ao longo da semana, com alturas significativas entre dois a três metros.