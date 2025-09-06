Incêndios. Setor da madeira diz que Portugal vive “situação crónica” e indústria é “castigada”

Os incêndios em Portugal tornaram-se numa “situação crónica”, que já atravessou vários governos, e a indústria continua a ser “castigada” de forma desproporcional, afirmou a associação das indústrias de madeira.“O flagelo dos incêndios em Portugal tem décadas, atravessa governos, ministros e secretários de Estado das Florestas e, portanto, começa a ser uma situação crónica e parece-me que não se tem conseguido encontrar uma solução que, de uma vez por todas, resolva este flagelo económico, social e ambiental”, afirmou o presidente da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP), Vítor Poças, em declarações à Lusa.A associação referiu que, cada vez mais, são registadas ignições noturnas e que as condições de propagação pioraram, uma vez que a floresta está hoje “um bocadinho deitada ao abandono”, o que gera parcelas mais pequenas, menos rentáveis e, consequentemente, as pessoas têm menos interesse..Mandatário da candidatura do Chega à Câmara de Vendas Novas detido por suspeita de atear fogos . Segundo a AIMMP, as ignições naturais representam entre 0,5% e 1% dos fogos e existem zonas em Portugal “que já arderam sete vezes”.Vítor Poças lamenta que a indústria tenha vindo a ser castigada, de forma “injusta, desproporcional e inadequada”, quando é justamente quem poderia “proteger, cuidar e dar segurança” à floresta.O estado de alerta, decretado, mais que uma vez, pelo Governo face aos incêndios, proíbe, por exemplo, a realização de trabalhos nos espaços florestais, com recurso a máquinas, motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal..Incêndios: Espanha vai propor a Portugal pacto para responder a emergência climática. “A justificação que é dada é que as máquinas podem constituir um perigo de ignição. Ora, o que ninguém pensou e que, além desse perigo ser residual, quando acontece, essas pessoas combatem, rapidamente essa ignição. Portanto, ela nem chega a ser um incêndio”, apontou.A associação das indústrias de madeira insistiu que o grande problema está ligado às ignições dolosas, colocadas a horas em que os aviões já não levantam, em sítios inacessíveis, muitas vezes, com focos alinhados de 100 em 100 metros.Assim, defende o reforço da vigilância e da segurança na floresta, a criação e melhoria de acessos e a agregação de parcelas pelas empresas, cooperativas ou associações para criar unidades rentáveis, que permitam reter o talento..Incêndios: Governo prorroga prazos para cumprir obrigações fiscais a pessoas nas áreas afetadas. Por outro lado, Vítor Poças reclama mais equipamentos que permitam aumentar a produtividade de quem trabalha na floresta e o reforço do investimento na Polícia Judiciária.A isto soma-se um ajustamento da moldura penal, de modo a que os juízes possam ter maior facilidade na aplicação de penas.Criada em 1957, a AIMMP representa todas as indústrias de base floresta, exceto a celulose, papel e cortiça..Incêndios: Governo prevê apresentar até ao final do ano revisão do modelo da Proteção Civil. Portugal continental foi este verão afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.Os fogos provocaram quatro mortos, entre eles um bombeiro, e vários feridos e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.Segundo dados oficiais provisórios, até 29 de agosto arderam cerca de 252 mil hectares no país..Aguiar-Branco afirma que o Estado tem falhado “demasiadas vezes” na prevenção dos fogos