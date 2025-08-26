Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Toda a zona costeira de Portugal continental esteve em aviso amarelo.
Toda a zona costeira de Portugal continental esteve em aviso amarelo.FOTO: Paulo Spranger
Sociedade

Agitação marítima colocou zonas de costa em alerta e com restrições

O fotojornalista Paulo Spranger captou alguns momentos com ondas altas e rebentação mais violenta junto à costa.
Rui Miguel GodinhoPaulo Spranger
Publicado a
Atualizado a

A aproximação do ciclone pós-tropical Erin levou a que as zonas costeiras estivessem sob alerta e, em alguns casos, o acesso à barra marítima chegou mesmo a ser interditado.

Em causa está o agravamento das condições marítimas causado pela aproximação do ciclone, localizado a oeste dos Açores. A situação levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a emitir um aviso devido à “agitação marítima forte, com ondas que poderão atingir os quatro metros na costa ocidental, podendo chegar a picos máximos de sete metros”. Isto levou a que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocasse toda a costa continental em aviso amarelo.

A situação foi mais grave durante o período de maré cheia, quando as previsões apontavam para uma subida “significativa” do nível de água, algo que podia levar a que algumas praias ficassem mesmo sem areal disponível. Era também recomendado que se procurassem zonas vigiadas e se respeitassem as bandeiras impostas, uma vez que além das ondas, houve também alterações ao nível das correntes marítimas.

O fotojornalista Paulo Spranger registou, durante esse período, alguns momentos perto de Cascais. Apesar dos avisos, houve quem os desafiasse e acabasse por se deslocar para perto das zonas marítimas, tendo ao final da tarde um homem desaparecido no mar junto à praia da Parede.

As previsões apontavam para ondas entre os quatro e os sete metros.
As previsões apontavam para ondas entre os quatro e os sete metros.FOTO: Paulo Spranger
Os passeios junto ao mar eram também desaconselhados.
Os passeios junto ao mar eram também desaconselhados.FOTO: Paulo Spranger
Apesar dos avisos, houve quem desafiasse as recomendações deixadas pelas autoridades e acabasse por se aproximar das zonas costeiras. Neste caso, uma pessoa posa para uma fotografia na zona da Boca do Inferno, em Cascais, conhecida pela sua rebentação forte junto às rochas.
Apesar dos avisos, houve quem desafiasse as recomendações deixadas pelas autoridades e acabasse por se aproximar das zonas costeiras. Neste caso, uma pessoa posa para uma fotografia na zona da Boca do Inferno, em Cascais, conhecida pela sua rebentação forte junto às rochas.FOTO: Paulo Spranger
Apesar do espetáculo causado pela altura da ondulação, a permanência junto à costa era desaconselhada. Além disso, as atividades (como o surf) também não eram recomendadas, uma vez que, além das ondas, houve também alterações nas correntes marítimas.
Apesar do espetáculo causado pela altura da ondulação, a permanência junto à costa era desaconselhada. Além disso, as atividades (como o surf) também não eram recomendadas, uma vez que, além das ondas, houve também alterações nas correntes marítimas.FOTO: Paulo Spranger
As previsões apontavam para ondas entre os quatro e os sete metros.
As previsões apontavam para ondas entre os quatro e os sete metros.FOTO: Paulo Spranger
Toda a zona costeira de Portugal continental esteve em aviso amarelo.
Agitação marítima agrava-se e ondas podem chegar aos sete metros. Três praias na Foz do Porto interditadas
Toda a zona costeira de Portugal continental esteve em aviso amarelo.
Homem desapareceu no mar na praia da Parede. Buscas interrompidas após pôr do sol
Sociedade
Portefólio
agitação marítima
Mar
ondas
edição impressa
fotogaleria

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt