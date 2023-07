Fumo num avião obriga a encerrar Aeroporto da Madeira

Um alerta de fumo na área da carga de avião da Ryanair, quando a aeronave se preparava para descolar às 15.15 horas com destino a Lisboa, levou ao acionamento do plano de emergência e ao consequente encerramento do Aeroporto da Madeira, avança o Diário de Notícias da Madeira.

A anomalia, detetada pelos seniores de bordo, foi reportada pelo comandante do aparelho à torre de controlo e levou à intervenção de vários meios dos bombeiros do aeroporto.

Entretanto, os aviões já estão a descolar e a aterrar.