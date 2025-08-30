Como surgiu a ideia de a Casa da Índia apoiar os bombeiros nestes incêndios de agosto, nomeadamente com a entrega em Pampilhosa da Serra?A ideia de a Casa da Índia apoiar os bombeiros surgiu devido à gravidade da situação e à necessidade de ajuda às vítimas e aos operacionais que lutam contra as chamas. Algumas formas de ajudar os bombeiros e as vítimas dos incêndios em Portugal que encontrámos foi doarmos bens alimentares, água, sumos, comidas enlatadas e outros bens essenciais nos pontos de receção mais próximos, que são fundamentais para apoiar os bombeiros e as comunidades afetadas. Portanto, sobretudo água e alimentos não perecíveis, como barras energéticas e enlatadosHouve uma boa resposta dos associados?Houve mesmo uma muito grande resposta dos simpatizantes e associados da Casa da Índia, através dos apoios financeiros, sociais e dos contatos pessoais para entregar a ajuda no terreno aos nossos bombeiros. Ajudar as populações afetadas não seria possível sem a ajuda dos associados e dos amigos de Portugal que são provenientes das várias realidades.Quando surgiu a Casa da Índia?A Associação Casa da Índia foi criada em 2017 e é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, sem filiação partidária, ou de denominação religiosa, que pretende desenvolver atividades culturais, académicas, científicas, de cooperação e desenvolvimento das populações sul-asiáticas em Portugal e na Índia, bem como no espaço da Lusofonia. Atualmente, nós fazemos parte do Conselho Nacional para a Migração e Asilo (CNMA) e somos formalmente reconhecidos pela AIMA e pelo Governo como uma instituição de associativismo. A Casa da Índia é uma iniciativa de um conjunto de cidadãos conscientes de promover os laços históricos, culturais e linguísticos entre a Índia e Portugal, que responde à necessidade de conhecer a Índia e as suas relações com o exterior, mormente a partir da diáspora indiana existente em Portugal, numa população que se estima ser de cerca de 100.000 habitantes. . No seu caso, é um professor universitário. Os membros da Casa da Índia refletem a diversidade da comunidade de origem indiana em Portugal?Sim, os membros da Casa da Índia refletem a diversidade profissional e social da comunidade de origem indiana em Portugal. A associação é também composta por indivíduos de diferentes origens e religiões: hindus, muçulmanos, cristãos, sikhs e muito mais. A Associação Casa da Índia visa promover a cooperação e o desenvolvimento entre as populações sul-asiáticas em Portugal e na Índia, refletindo a diversidade da comunidade de origem indiana no país.